«Милан» сделал первое предложение по нигерийскому нападающему «Вильярреала» Самуэлю Чуквуезе.

По информации журналиста Маттео Моретто, руководство «россонери» отправило первое устное предложение в размере 25 миллионов евро, однако боссы «жёлтой субмарины» планируют выручить за своего форварда около 35 миллионов евро.

Напомним, что Чуквуезе выступает за «Вильярреал» с 2018 года. В 207 матчах в рамках всех состязаний нигериец забил 37 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 25 миллионов евро.