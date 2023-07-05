Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» сделал устное предложение Чуквуезе слухи

05 Июля 2023 • 23:30 Комментировать

«Милан» сделал первое предложение по нигерийскому нападающему «Вильярреала» Самуэлю Чуквуезе.

По информации журналиста Маттео Моретто, руководство «россонери» отправило первое устное предложение в размере 25 миллионов евро, однако боссы «жёлтой субмарины» планируют выручить за своего форварда около 35 миллионов евро.

Напомним, что Чуквуезе выступает за «Вильярреал» с 2018 года. В 207 матчах в рамках всех состязаний нигериец забил 37 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 25 миллионов евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
05 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» приближается к подписанию Пулишича слухи
23:30 · Италия. Серия А
«Милан» сделал устное предложение Чуквуезе слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» может обменяться игроками с «Вест Хэмом» слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
ESPN назвал лучшего левого защитника мира — Зинченко в топ-3 2
21:29 · Италия. Серия А
Директор «Сассуоло» подтвердил переход Фраттези в «Интер»
20:31 · Италия. Серия А
«Монца» выкупила Иццо у «Торино» официально
18:35 · Италия. Серия А
Чалханоглу продлил контракт с «Интером» официально
18:31 · Италия. Серия А
«Интер» объявил о продлении контракта с Бастони официально
16:40 · Италия. Серия А
​«Милану» интересен защитник «Торино»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» сделал второе предложение по полузащитнику «Челси»
15:31 · Италия. Серия А
Трансферные планы «Ювентуса» зависят от судьбы Кьезы и Влаховича 2
14:58 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ сегодня должен пройти первую часть своего медосмотра в «Баварии»
14:51 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Роберто Перейре двухлетний контракт
14:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» не хочет продавать Бремера, игрок тоже не горит желанием уходить
14:29 · Италия. Серия А
Чинквини: Кокорин хочет играть в «Фиорентине», но клуб его не оставит
Все новости
Рекомендуем