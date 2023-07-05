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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Сассуоло» подтвердил переход Фраттези в «Интер»

05 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил переход полузащитника Давиде Фраттези в «Интер».

«Сделка по переходу Давиде Фраттези в «Интер» заключена, всё завершено», – заявил функционер клуба итальянской Серии А, чьи слова приводит знаменитый журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что Фраттези перешёл в «нерадзурри» в аренду с обязательным правом выкупа. В ближайшие несколько часов хавбек пройдет медицинское обследование в новом команде.

Напомним, что Давиде Фраттези в 36 матчах прошедшего розыгрыша Серии А забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего полузащитника «Сассуоло» в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Джованни Карневали Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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