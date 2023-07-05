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«Бенфика» объявила о возвращении ди Марии официально

05 Июля 2023 • 21:21 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» посредством соцсетей объявила о возвращении в клуб аргентинского полузащитника Анхеля ди Марии.

Напомним, что знаменитый аргентинец выступал в составе «орлов» с 2007 по 2010 годы, а после перебрался в мадридский «Реал». В составе португальского гранда игроку удалось завоевать три значимых трофея – единожды стать чемпионом Португалии и дважды завоевать Кубок португальской лиги.

Минувший сезон ди Мария провёл в туринском «Ювентусе», а также выиграл в составе своей национальной сборной чемпионат мира в Катаре.

О деталях нового соглашения с игроком пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
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