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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» выкупила Иццо у «Торино» официально

05 Июля 2023 • 20:31 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

«Монца» выкупила защитника Армандо Иццо у «Торино». О переходе футболиста на постоянной основе сообщает клубная пресс-служба, с ним подписан трёхлетний контракт.

Иццо провёл в «Монце» минувший сезон в рамках аренды, в нём итальянцу удалось сыграть 31 матч за свой клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

Уроженцу «Неаполя» 31 год, на протяжении четырёх последних сезонов он был игроком «Торино». Также выступал за «Триестину», «Авеллино» и «Дженоа». Сыграл в карьере и несколько матчей за сборную Италии.

Напомним, в минувшем сезоне Серии А «Монца» финишировала на 11-м месте, «Торино» стал 10-м.

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