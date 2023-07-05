Полузащитник Хакан Чалханоглу продлил соглашение с «Интером», об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

Новый контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 49 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов, но в итоге уступил «Манчестер Сити».

Ранее турецкий полузащитник выступал за «Гамбург», леверкузенский «Байер» и «Милан». На его счету также 78 игр за национальную сборную Турции, за которую он дебютировал в 2013 году.