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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявил о продлении контракта с Бастони официально

05 Июля 2023 • 18:31 Комментировать

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони подписал новый контракт с клубом. Об этом «нерадзурри» сообщили на своем официальном сайте. Трудовой договор между сторонами был заключен до середины 2028 года.

Напомним, 24-летний итальянец выступает за «Интер» с 2017 года. В минувшей кампании Бастони принял участие в 46 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет шесть результативных передач.  

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 «Интер» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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