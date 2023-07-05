Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони подписал новый контракт с клубом. Об этом «нерадзурри» сообщили на своем официальном сайте. Трудовой договор между сторонами был заключен до середины 2028 года.

Напомним, 24-летний итальянец выступает за «Интер» с 2017 года. В минувшей кампании Бастони принял участие в 46 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет шесть результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 «Интер» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка.