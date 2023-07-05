​«Милану» интересен защитник «Торино»

В сфере интересов «Милана» находится правый защитник «Торино» Уилфрид Синго. Об этом на своих страницах рассказывает CalcioMercato.

По данным источника, «Милан» уже предпринял определённые шаги и предложил включение в сделку Жуниора Мессиаса. Впрочем, «Торино» предпочитает получить за игрока 10-12 миллионов евро.

Отмечается, что 22-летний Уилфрид Синго также находится на радаре «Интера». За «Торино» ивуариец выступает с 2019 года – сначала он оказался в молодёжке, а затем и в первой команде. За неё Синго провёл 108 матчей, в которых забил семь голов и отдал десять голевых передач на партнёров.