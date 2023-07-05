Трансферные планы «Ювентуса» зависят от судьбы Кьезы и Влаховича

Туринский «Ювентус» в данный момент обладает ограниченным трансферным бюджетом, но скоро всё может измениться. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, в случае продажи нападающих Душана Влаховича и Федерико Кьезы, у «старой синьоры» появятся большие средства для усиления состава.

Напомним, за Влаховича «Ювентус» требует в районе 80 миллионов евро, а за Кьезу – около 40 миллионов. При этом у Федерико через два года заканчивается контракт. Руководство ранее поставило ультиматум перед итальянцем: он должен либо подписать новый контракт, либо уйти в другую команду.

К Влаховиче и Кьезе ранее серьёзный интерес проявляли команды из Английской премьер-лиги.