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Чемпионат Италии. Серия А

Трансферные планы «Ювентуса» зависят от судьбы Кьезы и Влаховича

05 Июля 2023 • 15:31 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» в данный момент обладает ограниченным трансферным бюджетом, но скоро всё может измениться. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, в случае продажи нападающих Душана Влаховича и Федерико Кьезы, у «старой синьоры» появятся большие средства для усиления состава.

Напомним, за Влаховича «Ювентус» требует в районе 80 миллионов евро, а за Кьезу – около 40 миллионов. При этом у Федерико через два года заканчивается контракт. Руководство ранее поставило ультиматум перед итальянцем: он должен либо подписать новый контракт, либо уйти в другую команду.

К Влаховиче и Кьезе ранее серьёзный интерес проявляли команды из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ЮвиК
05 Июля 2023 в 17:00
Продавая Кьезу клуб хочет усилиться?! Это ппц какая логика), Ман Сити нужно срочно продавать Холлана и Де Брюйне чтобы усилиться тоже!
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