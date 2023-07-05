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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложил Роберто Перейре двухлетний контракт

05 Июля 2023 • 14:51 Комментировать

Миланский «Интер» намерен усилитсья полузащитником Роберто Перейрой, который недавно покинул «Удинезе» на правах свободного агента. По информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» предложили аргентинцу контракт сроком на два года.

Перейра доступен на трансферном рынке совершенно бесплатно, что делает 32-летнего полузащитника очень привлекательным вариантом для миланского «Интера». Отметим, что аргентинец ранее также выступал за туринский «Ювентус» и английский «Уотфорд».

В прошлом сезоне Перейра отметился в составе «Удинезе» 5 голами и 7 результативными передачами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роберто Перейра трансферы футбола - лето 2023
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