«Ювентус» не хочет продавать Бремера, игрок тоже не горит желанием уходить

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер с большой долей вероятности останется в своей команде и в следующем сезоне. По информации от журналиста Карло Лаудисы, «старая синьора» не хочет расставаться с бразильцем. Более того, сам футболист тоже не горит желанием уходить.

Напомним, Бремер прошлым летом перебрался в «Ювентус» из «Торино», став заменой Маттейсу де Лигту, который перешёл в мюнхенскую «Баварию». Глейсона ранее связывали с уходом из «старой синьоры» этим летом, но руководство довольно выступлениями футболиста и не хочет его продавать.

В минувшем розыгрыше Серии А Бремер отметился четырьмя голами.