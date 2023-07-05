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Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини: Кокорин хочет играть в «Фиорентине», но клуб его не оставит

05 Июля 2023 • 14:29 Комментировать

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини высказался о будущем нападающего «фиалок» Александра Кокорина.

«Я знаю, что Кокорин хочет играть в «Фиорентине» в следующем сезоне. Во время предсезонных сборов Итальяно оценит ситуацию, но остаться во Флоренции для Александра будет невозможно», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Функционер добавил, что Кокорину будут искать новую команду и вариант с переходом в «Арис» является оптимальным для форварда.

Напомним, прошлый сезон нападающий провел в «Арисе» на правах аренды. Ранее в СМИ сообщалось, что кипрский клуб хотел выкупить контракт Кокорина, однако накануне появилась информация о срыве сделки по финансовым причинам.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Оресте Чинквини
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