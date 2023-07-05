​Опубликовано расписание первого тура Серии А

В среду был обнародован календарь чемпионата Италии сезона 2023/2024. Если посмотреть на стартовый тур, то матчей с громкой вывеской не будет. Ниже приводим расписание первого игрового дня Серии А.
«Болонья» - «Милан»
«Эмполи» - «Верона»
«Фрозиноне» - «Наполи»
«Дженоа» - «Фиорентина»
«Интер» - «Монца»
«Лечче» - «Лацио»
«Рома» - «Салернитана»
«Сассуоло» - «Аталанта»
«Торино» - «Кальяри»
«Удинезе» - «Ювентус»
На статус центрального в первом туре может претендовать матч между крепкой «Болоньей» и «Миланом».
Матчи первого тура чемпионата Италии должны пройти 18, 19 и 20 августа. Точное расписание будет обнародовано позже.
Бан пользователя