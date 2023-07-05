Президент «Лацио» Лотито подтвердил намерение клуба подписать Берарди

Римский «Лацио» всерьёз заинтересован в трансфере полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. Об этом сообщил лично президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито.

«Я бы хотел подписать Берарди в «Лацио», но «Сассуоло» требует за игрока более 30 миллионов евро. Доменико сейчас почти 30 лет, но у него при этом большие запросы по зарплате. Есть ли у нас шансы на сделку? Посмотрим, сперва я сфокусирован на продажах», – заявил Лотито в интервью Il Messagero.

Берарди в последнем розыгрыше Серии А провёл 26 матчей, где отметился 12 голами и 7 результативными передачами. Футболист ранее также был интересен «Милану».