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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» Лотито подтвердил намерение клуба подписать Берарди

05 Июля 2023 • 12:38 Комментировать

Римский «Лацио» всерьёз заинтересован в трансфере полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. Об этом сообщил лично президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито.

«Я бы хотел подписать Берарди в «Лацио», но «Сассуоло» требует за игрока более 30 миллионов евро. Доменико сейчас почти 30 лет, но у него при этом большие запросы по зарплате. Есть ли у нас шансы на сделку? Посмотрим, сперва я сфокусирован на продажах», – заявил Лотито в интервью Il Messagero.

Берарди в последнем розыгрыше Серии А провёл 26 матчей, где отметился 12 голами и 7 результативными передачами. Футболист ранее также был интересен «Милану».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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