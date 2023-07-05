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Чемпионат Италии. Серия А

Артур: «Месси - лучший игрок в истории футбола»

05 Июля 2023 • 10:08 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, вместе с которым выступал за каталонскую «Барселону».

«Месси - исключительный футболист. Думаю, это лучший игрок в истории футбола. Как минимум, он точно входит в топ-3. У меня была возможность играть с ним вместе за «Барселону», мы делили приятные моменты в раздевалке. Лео очень сдержан, но у него доброе сердце. Он читает футбол, играет просто на нереальном уровне», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

Мело защищал цвета «Барселоны» с 2016 по 2018 год. Он провел 72 матча за «сине-гранатовых», забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лионель Месси Артур Мело
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