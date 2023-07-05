Артур: «Месси - лучший игрок в истории футбола»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, вместе с которым выступал за каталонскую «Барселону».

«Месси - исключительный футболист. Думаю, это лучший игрок в истории футбола. Как минимум, он точно входит в топ-3. У меня была возможность играть с ним вместе за «Барселону», мы делили приятные моменты в раздевалке. Лео очень сдержан, но у него доброе сердце. Он читает футбол, играет просто на нереальном уровне», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

Мело защищал цвета «Барселоны» с 2016 по 2018 год. Он провел 72 матча за «сине-гранатовых», забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.