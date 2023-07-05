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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти высказался об уходе из «Ромы»

05 Июля 2023 • 07:44 Комментировать

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как уходил из столичного клуба.

«Мне было очень нелегко покидать «Рому», я обдумывал это решение на протяжении нескольких месяцев. Я уже не являлся частью проекта, скорее был их талисманом. Для меня этого было недостаточно. Я понял, что только мешаю, мне не разрешали высказывать свое мнение.

Я бы скорее умер, чем ушел из «Ромы». Никогда не думал, что покину клуб по собственному желанию, ведь это была моя семья», - передает слова «Императора» Sky Sport Italia.

Тотти провел всю карьеру в «Роме». Он защищал цвета римского коллектива с 1993 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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