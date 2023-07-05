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Милинкович-Савич продолжает ждать предложения от «Ювентуса» слухи

05 Июля 2023 • 03:00 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет перейти в «Ювентус».

По некоторым данным, туринский клуб решил отказаться от идеи подписания серба, поскольку сохранил в своих рядах Адриена Рабио. Разговоры о переходе Милинковича-Савича в «Ювентус» в последние дни утихли, однако 28-летний футболист по-прежнему рассчитывает перебраться в стан «старой синьоры», докладывает журналист Альфредо Педулла. Лидер «Лацио» уже рассказал о своём намерении ближайшему окружению.

Контракт Сергея Милинковича-Савича с римским клубом истекает в следующем году. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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