Демирал имеет четыре варианта продолжения карьеры, но предпочитает перейти в «Интер»

Центральный защитник «Аталанты» Мерих Демирал решил, где хочет выступать с нового сезона.

О вероятном уходе турецкого футболиста из «Аталанты» сообщалось ещё по ходу кампании-2022/23. Одним из претендентов на 25-летнего игрока считался миланский «Интер», который, как стало известно недавно, вновь запланировал его приобретение.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, у Демирала также есть три других предложения, одно или два из которых – от турецких клубов. Сам центрбек предпочитает перебраться в «Интер» и ждёт, когда в трансферных переговорах с «нерадзурри» наступит ясность, поэтому не торопится отвечать согласием другим претендентам.