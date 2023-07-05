«Рома» намерена перехватить у «Милана» сразу двух игроков

«Рома» претендует сразу на две трансферные цели «Милана».

Речь об Адама Траоре и Даити Камаде – двух свободных агентах, фаворитом в борьбе за которых считался «Милан». По обновлённой информации Sky Sport, оба игрока устали ждать, когда «россонери» предпримут необходимые для подписания шаги, и «Рома» готова воспользоваться промедлением конкурента. В скором времени римляне попытаются заполучить 27-летнего испанца и 26-летнего японца.

Напомним, что Адама Траоре по итогам прошедшего сезона покинул английский «Вулверхэмптон», а Даити Камада расстался с франкфуртским «Айнтрахтом».