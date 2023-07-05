Милинкович-Савич задумался о продлении контракта с «Лацио» из-за отсутствия интереса других клубов

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич рассматривает возможность подписания нового контракта с клубом.

Действующий договор серба истекает через год, однако в настоящий момент ни один из клубов не проявляет к нему серьёзного интереса. Как сообщает издание Sky Sports, Милинкович-Савич, разочарованный этим фактом, задумался о продлении контракта с «Лацио». Ранее римляне хотели подписать новое соглашение с 28-летним хавбеком, но тот не был заинтересован в сделке.

По слухам, среди претендентов на Сергея Милинковича-Савича значились «Ювентус», «Интер» и «Милан», но все три клуба в итоге предпочли других игроков.