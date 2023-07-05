«Ювентус» и «Аталанта» лидируют в борьбе за шведского защитника

Правый защитник «Специи» Эмиль Хольм может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

«Специя» не сумела спастись от вылета из Серии А в прошедшем сезоне, однако 23-летнему игроку, вероятно, будет предоставлен новый шанс проявить себя в элитном дивизионе. По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» и «Аталанта» – главные претенденты на Хольма, также за шведом следит миланский «Интер».

Эмиль Хольм провёл 20 матчей в минувшем розыгрыше Серии А за «Специю», записав на свой счёт один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 5 млн евро.