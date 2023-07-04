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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти поделился планами на будущее

04 Июля 2023 • 23:51 Комментировать

Бывший рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами на тему своего будущего.

Специалист привёл «Наполи» к первому за 33 года триумфу в Серии А, после чего неожиданно решил уйти в «годичный творческий отпуск». Сам Спаллетти с такой формулировкой не согласен: «Я всего лишь сказал, что мне нужно перевести дух и кое-что уладить, а остальное придумали СМИ. Мне потребуется некоторое время, после чего я посмотрю, какие есть возможности, и попытаюсь понять, чего хочу. Идея творческого отпуска мне не нравится, и я не говорил, что обязательно вернусь к работе в следующем году. Я пережил невероятную радость в «Наполи», но мне были нужны перемены», – приводит Football Italia слова Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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