Спаллетти поделился планами на будущее

Бывший рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами на тему своего будущего.

Специалист привёл «Наполи» к первому за 33 года триумфу в Серии А, после чего неожиданно решил уйти в «годичный творческий отпуск». Сам Спаллетти с такой формулировкой не согласен: «Я всего лишь сказал, что мне нужно перевести дух и кое-что уладить, а остальное придумали СМИ. Мне потребуется некоторое время, после чего я посмотрю, какие есть возможности, и попытаюсь понять, чего хочу. Идея творческого отпуска мне не нравится, и я не говорил, что обязательно вернусь к работе в следующем году. Я пережил невероятную радость в «Наполи», но мне были нужны перемены», – приводит Football Italia слова Спаллетти.