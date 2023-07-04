Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия контракта Фраттези с «Интером»

04 Июля 2023 • 22:41 Комментировать

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези перейдёт в миланский «Интер».

О скором завершении трансфера стало известно из достоверных источников, также информацию подтвердил и агент 23-летнего игрока. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, трудовое соглашение Фраттези с «Интером» будет рассчитано на пять лет, а зарплата хавбека сборной Италии составит порядка 2,8 млн евро за сезон. Раскрыт и будущий игровой номер футболиста – 16.

Давиде Фраттези записал себе в актив семь забитых мячей в 36 матчах минувшего розыгрыша Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера «Сассуоло» в 25 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
00:50 · Италия. Серия А
«Рома» намерена перехватить у «Милана» сразу двух игроков
00:27 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич задумался о продлении контракта с «Лацио» из-за отсутствия интереса других клубов
00:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Аталанта» лидируют в борьбе за шведского защитника
04 Июля
23:51 · Италия. Серия А
Спаллетти поделился планами на будущее
23:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Интер» будет обязан выкупить Лукаку у «Челси» слухи
22:59 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» игрока «Атлетико» слухи
22:41 · Италия. Серия А
Названы условия контракта Фраттези с «Интером»
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» интересуется Тангангой
22:30 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен интересен представителям АПЛ, Серии А, Лиги 1 и Саудовской Аравии
21:52 · Италия. Серия А
Агент Фраттези подтвердил переход игрока в «Интер»
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» по-прежнему не согласовали условия трансфера Пулишича
21:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайча сообщил, что игрок хочет перейти в «Верону»
20:29 · Италия. Серия А
Артур: «Мне всего 26, я бы не поехал в Саудовскую Аравию»
19:57 · Италия. Серия А
Фраттези близок к переходу в «Интер» слухи
19:14 · Италия. Серия А
​Агент высказался о будущем Кокорина
Все новости
Рекомендуем