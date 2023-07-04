Названы условия контракта Фраттези с «Интером»

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези перейдёт в миланский «Интер».

О скором завершении трансфера стало известно из достоверных источников, также информацию подтвердил и агент 23-летнего игрока. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, трудовое соглашение Фраттези с «Интером» будет рассчитано на пять лет, а зарплата хавбека сборной Италии составит порядка 2,8 млн евро за сезон. Раскрыт и будущий игровой номер футболиста – 16.

Давиде Фраттези записал себе в актив семь забитых мячей в 36 матчах минувшего розыгрыша Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера «Сассуоло» в 25 млн евро.