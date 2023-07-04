Агент Фраттези подтвердил переход игрока в «Интер»

Агент полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези подтвердил, что осталось только несколько деталей до заключения сделки с «Интером».

Как сообщает Football Italia, «нерадзурри» уже несколько недель назад достигли соглашения о личных условиях. Продажа Марсело Брозовича в «Аль-Наср» освободило ресурсы для успешной реализации этого перехода.

Сделка будет оформлена в виде аренды с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.

«Мы очень близки к сделке. Давиде очень хотел этого, мы счастливы», – заявил агент игрока Беппе Рисо.

Также агент отметил, что Фраттези с самого начала хотел перейти именно в «Интер».