Артур: «Мне всего 26, я бы не поехал в Саудовскую Аравию»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело ответил на вопрос о возможном переходе в клубе из Саудовской Аравии.

Находясь в аренде в «Ливерпуле», бразилец провёл не лучший сезон, практически не появляясь на поле. Известно, что «Ювентус» готов расстаться с Артуром этим летом, однако игрок намерен продолжить карьеру в Европе: «Переход в чемпионат Саудовской Аравии? Нет, сейчас мне всего 26 лет, и я, думаю, мог бы достичь гораздо большего в Европе, чем достиг на сегодняшний день. Я хочу снова показать себя с лучшей стороны, выиграть серьёзные трофеи в европейском футболе и вернуться в сборную Бразилии», – цитирует Barca Universal Артура.