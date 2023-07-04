Центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези близок к переходу в миланский «Интер».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» и «Сассуоло» приближаются к заключению сделки по Давиде Фраттези. Трансфер находится на финальной стадии согласования деталей. Клубы активно ведут переговоры, а агент игрока Джузеппе Рисо принимает участие во встрече для проверки личных условий и возможного контракта.

В прошлом сезоне 23-летний центральный полузащитник провел в составе «Сассуоло» 37 матчей, в которых забил 7 голов.