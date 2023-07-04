​Агент высказался о будущем Кокорина

Агент Тимофей Бердышев, который работает с нападающим Александром Кокориным, высказался о будущем футболиста.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Арис» не будет выкупить Кокорина у «Фиорентины» после истечения срока аренды.

«Саша начнёт подготовку вместе с «Фиорентиной». Когда команда соберётся, Саша вернётся из отпуска вместе с командой. «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», - сказал Бердыше, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В чемпионате Кипра сезона 2022/2023 Кокорин забил 13 голов и отдал шесть результативных передач за партнёров. 32-летний футболист внёс существенный вклад в первое в истории чемпионство «Ариса».