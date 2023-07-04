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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Ариса» — о Кокорине: «Пока ничего не могу сказать»

04 Июля 2023 • 19:09 Комментировать

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на информацию о том, что клуб отказался приглашать форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Напомним, минувший сезон российский нападающий провел в кипрском клубе на правах аренды.

 «Не хочу комментировать слухи. Как будет ясность — будем говорить. Пока ничего не могу сказать», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

В прошедшей кампании Кокорин появился на поле в 30 матчах во всех турниров, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский трансферы футбола - лето 2023
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