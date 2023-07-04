Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдёт в «Арис».

Как стало известно Footmercato, кипрский клуб больше не рассматривает вариант с приглашением 32-летнего российского нападающего. По данным источника, во время аренды «Арис» платил Кокорину большую часть заработной платы, однако клуб не готов взять на себя весь оклад футболиста.

Напомним, Кокорин провел в «Арисе» сезон-2022/23 на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 13 голов и стал автором 6 ассистов.

Действующий контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.