«Интер» близок к подписанию Фраттези

Руководство «Интера» приближается к заключению сделки по полузащитнику «Сассуоло» Давиде Фраттези.

По информации Фабрицио Романо, «нерадзурри» сейчас близок к устной договоренности с нынешним клубом полузащитника. Сообщается, что переговоры приближаются к финальной стадии, личные условия согласованы. Отмечается, что «Интер» активно рассматривает вариант с подписанием Фраттези после ухода Марсело Брозовича, в то время как у «Милана» другие приоритеты.

Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А Давиде Фраттези провёл 36 матчей, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего хавбека в 25 миллионов евро.