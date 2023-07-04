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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к подписанию Фраттези

04 Июля 2023 • 17:23 Комментировать (1)

Руководство «Интера» приближается к заключению сделки по полузащитнику «Сассуоло» Давиде Фраттези.

По информации Фабрицио Романо, «нерадзурри» сейчас близок к устной договоренности с нынешним клубом полузащитника. Сообщается, что переговоры приближаются к финальной стадии, личные условия согласованы. Отмечается, что «Интер» активно рассматривает вариант с подписанием Фраттези после ухода Марсело Брозовича, в то время как у «Милана» другие приоритеты.

Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А Давиде Фраттези провёл 36 матчей, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего хавбека в 25 миллионов евро.

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Интер Милан Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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3Tituli
04 Июля 2023 в 18:13
Вроде закрыли уже - 25 лямов + Муллатьери. Романо и Ди Марцио пишут.
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