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Чемпионат Италии. Серия А

​Артур вспомнил, как Роналду заглядывал в тарелки игрокам «Ювентуса»

04 Июля 2023 • 14:54 Комментировать (1)

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело высказался о Криштиану Роналду, с которым он пересекался в туринском клубе.

«Роналду великолепен и как спортсмен, и как человек.  Он старается совершенствоваться каждый день. Помню, как в столовой «Ювентуса» он заглядывал в наши тарелки, смотрел на остатки еды и шутил над тем, что мы едим. Он очень профессионален. Я никогда раньше не встречал человека с таким менталитетом», - рассказал Артур Mundo Deportivo.

В сезоне 2022/2023 Артур Мело выступал за «Ливерпуль» в аренде. Что касается Криштиану Роналду, то с начала 2023 года звёздный португалец играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Аль-Наср Артур Мело
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04 Июля 2023 в 14:58
что за бред
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