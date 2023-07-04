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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мораты ведёт переговоры с грандом Серии А

04 Июля 2023 • 14:08 Комментировать

Нападающий Альваро Мората в обозримом будущем может вернуться в итальянский футбол. Видеть форварда в своих рядах хочет «Милан», о чём рассказывает Relevo.

По данным источника, агент Хуанма Лопес, который представляет Альваро Морату, уже неделю ведёт прямые переговоры с «Миланом». «Атлетико» за трансфер 30-летнего форварда требует 20 миллионов евро. Именно в такую сумму игрока оценивает портал transfermarkt.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората провёл за «Атлетико» 45 матчах в различных соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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