Лофтус-Чик выбрал номер в «Милане»

Атакующий полузащитник Рубен Лофтус-Чик, перешедший в «Милан» этим летом, определился с номером в новой команде. Как сообщила пресс-служба «россонери», англичанин выбрал футболку с восьмеркой на спине.

27-летний вингер перешел в «Милан» из лондонского «Челси» в конце прошлого месяца. Рубен подписал с «россонери» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. Сумма сделки составила 16 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Лофтус-Чик провел 25 матчей, в которых записал на свой счет всего одну результативную передачу.