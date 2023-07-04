Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Менотти: «Ди Мария заслуживает того же признания, что Месси»

04 Июля 2023 • 13:38 Комментировать

Экс-наставник сборной Аргентины Луис Сесар Менотти рассказал, что думает о полузащитнике Анхеле ди Марии.

«Я считаю, что Анхель заслуживает того же признания, что Месси и Марадона. Ди Мария один из лучших игроков мира. Он отлично представлял нашу страну во всех клубах, за которые выступал. Когда Анхель стал чемпионом мира, я был очень рад за него. Даже больше, чем за Месси», - рассказал специалист в эфире Super Deportivo Radio.

Ди Мария сейчас находится в статусе свободного агента. Последим его клубом был туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что 35-летний вингер может пополнить ряды «Интер Майами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Анхель Ди Мария Сесар Луис Менотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
14:08 · Италия. Серия А
Агент Мораты ведёт переговоры с грандом Серии А
14:06 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик выбрал номер в «Милане»
13:54 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может подписать топ-полузащитника
13:38 · Италия. Серия А
Менотти: «Ди Мария заслуживает того же признания, что Месси»
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Рома» запланировала переговоры по форварду из АПЛ
12:48 · Англия. Премьер-лига
Артур: «В «Ливерпуле» для меня были трудные времена»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Интер» - прекрасный вариант для Сперцяна»
11:29 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл нового защитника
11:08 · Италия. Серия А
Дибала отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
09:58 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл усиление в Испании
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от Хёйлунна из-за большого ценника
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отреагировала на интерес «Манчестер Юнайтед» к Амрабату
08:18 · Германия. Бундеслига
«Интеру» и «Роме» предложили японского полузащитника
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер» назвал сумму, какую заплатит за Лукаку
07:24 · Италия. Серия А
Осимхен может продлить контракт с «Наполи»
Все новости
Рекомендуем