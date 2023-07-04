Менотти: «Ди Мария заслуживает того же признания, что Месси»

Экс-наставник сборной Аргентины Луис Сесар Менотти рассказал, что думает о полузащитнике Анхеле ди Марии.

«Я считаю, что Анхель заслуживает того же признания, что Месси и Марадона. Ди Мария один из лучших игроков мира. Он отлично представлял нашу страну во всех клубах, за которые выступал. Когда Анхель стал чемпионом мира, я был очень рад за него. Даже больше, чем за Месси», - рассказал специалист в эфире Super Deportivo Radio.

Ди Мария сейчас находится в статусе свободного агента. Последим его клубом был туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что 35-летний вингер может пополнить ряды «Интер Майами».