Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нашёл нового защитника

04 Июля 2023 • 11:29 Комментировать

Защитник Мерих Демирал, правами на которого владеет «Аталанта», находится в шорт-листе трансферных желаний миланского «Интера». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

«Нерадзурри» собираются начать переговоры по переходу турецкого футболиста в текущее трансферное окно. Трансферная стоимость Мериха составляет 20 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с клубом из Бергамо до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний защитник провел 28 поединков, в которых отметился голом и получил пять желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Мерих Демирал трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
12:48 · Англия. Премьер-лига
Артур: «В «Ливерпуле» для меня были трудные времена»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Интер» - прекрасный вариант для Сперцяна»
11:29 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл нового защитника
11:08 · Италия. Серия А
Дибала отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
09:58 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл усиление в Испании
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от Хёйлунна из-за большого ценника
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отреагировала на интерес «Манчестер Юнайтед» к Амрабату
08:18 · Германия. Бундеслига
«Интеру» и «Роме» предложили японского полузащитника
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер» назвал сумму, какую заплатит за Лукаку
07:24 · Италия. Серия А
Осимхен может продлить контракт с «Наполи»
07:19 · Италия. Серия А
УЕФА наказал «Рому» большим денежным штрафом
00:47 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Не ожидал ухода Тонали, я видел в нём наследника Гаттузо» 2
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассчитывает оформить два громких подписания на деньги, вырученные от продажи Онана
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Интер» поставил «Манчестер Юнайтед» ультиматум в переговорах по Онана слухи
03 Июля
23:43 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» предложил 19 млн евро за нидерландского полузащитника
Все новости
Рекомендуем