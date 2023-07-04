«Интер» нашёл нового защитника

Защитник Мерих Демирал, правами на которого владеет «Аталанта», находится в шорт-листе трансферных желаний миланского «Интера». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

«Нерадзурри» собираются начать переговоры по переходу турецкого футболиста в текущее трансферное окно. Трансферная стоимость Мериха составляет 20 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с клубом из Бергамо до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний защитник провел 28 поединков, в которых отметился голом и получил пять желтых карточек.