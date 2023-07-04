Дибала отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала не захотел переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. Согласно информации Il Messaggero, в подписании футболиста был заинтересован «Аль-Хиляль».

Саудовский клуб был готов выкупить Дибалу за 12 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Самому игроку было предложено значительное увеличение заработной платы, однако форвард отказался от такого варианта продолжения карьеры. В римском клубе Пауло получает шесть миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 нападающий провел 25 матчей в Серии А, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач.