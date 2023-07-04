«Наполи» нашёл усиление в Испании

Защитник «Реал Сосьедада» Робен ле Норман имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Наполи».

Испанская сторона, в свою очередь, готова расстаться с игроком, если за него заплатят порядка 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Ле Норман провел 33 поединка, в которых не отметился результативными действиями. Защитник получил шесть желтых карточек.

Добавим, что по итогам прошлого розыгрыша Серии А «Наполи» стал чемпионом Италии.