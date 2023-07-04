Осимхен может продлить контракт с «Наполи»

Центральный нападающий Виктор Осимхен близок к подписанию нового трудового соглашения с «Наполи». Об этом сообщается на страницах издания Football-Italia.

Согласно данным источника, клуб провел успешные переговоры с нигерийцем. Стороны договорились о повышении заработной платы бомбардира и сумме отступных за его потенциальный трансфер. Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Виктору со стороны мюнхенской «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси».

В минувшем сезоне Осимхен стал лучшим голеадором «Наполи». Нападающий отметился 31 забитым мячом и пятью ассистами в 39 матчах.