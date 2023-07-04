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Чемпионат Италии. Серия А

УЕФА наказал «Рому» большим денежным штрафом

04 Июля 2023 • 07:19 Комментировать

«Рома» была наказана за нарушение правил финансового фэйр-плей, об этом отрапортовали журналисты Calciomercato.

Как сообщает источник, римский клуб не смог достичь прироста капитала в размере 28 миллионов евро до конца июня. В связи с этим УЕФА вынес денежный штраф «волкам». С итальянского клуба взыскали пять миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Рома» финишировала на шестой строчке в турнирной таблице. В Лиге Европы подопечные Жозе Моуринью добрались до финала, где потерпели поражение от испанской «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома УЕФА
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