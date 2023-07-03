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Чемпионат Италии. Серия А

Заха получил предложения от трёх клубов

03 Июля 2023 • 20:29 Комментировать

Вингер Уилфрид Заха остаётся свободным агентом после истечения контракта с «Кристал Пэлас».

В прошлом месяце в СМИ появились известия о том, что ивуариец отказался от перехода в «Аль-Наср», однако сделка всё же может состояться. По сведениям Sky Sports, клуб из Саудовской Аравии конкурирует за 30-летнего игрока с итальянским «Лацио» и турецким «Фенербахче». Все три клуба сделали приемлемые предложения, и теперь Заха остаётся лишь сделать окончательный выбор.

Уилфрид Заха провёл 305 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись 68 голами и 43 ассистами. В прошедшем сезоне он стал автором семи забитых мячей и двух голевых передач в 27 встречах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фенербахче Аль-Наср Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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