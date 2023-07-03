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Чемпионат Италии. Серия А

Агент сообщил, что Алексей Миранчук начнёт подготовку к сезону с «Аталантой»

03 Июля 2023 • 19:25 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Алексей начнет подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчета действующего трудового договора. Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел в аренде в «Торино». За туринский клуб он принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал на свой счет шесть результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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