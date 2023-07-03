Агент сообщил, что Алексей Миранчук начнёт подготовку к сезону с «Аталантой»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Алексей начнет подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчета действующего трудового договора. Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел в аренде в «Торино». За туринский клуб он принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал на свой счет шесть результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до середины следующего года.