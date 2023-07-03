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Чемпионат Италии. Серия А

Марсело Брозович – игрок «Аль-Насра» официально

03 Июля 2023 • 18:41 Комментировать (1)

Хорватский полузащитник Марсело Брозович официально представлен в качестве футболиста аравийского «Аль-Насра». 

Подтверждение перехода двухкратного призёра чемпионатов мира появилось в социальных сетях одного из крупнейших клубов местной Про-лиги. Ранее была объявлена сумма сделки между «Аль-Насром» и миланским «Интером», составившая 17-18 миллионов евро.

Напомним, что Марсело Брозович выступал в футболке «нерадзурри» с 2015 года, проведя в рамках всех состязаний 330 матчей и выиграв Серию А. Партнёрами хорватского хавбека в новом клубе станут Криштиану Роналду, Давид Оспина и Талиска.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
03 Июля 2023 в 19:06
Фундамент Интера последних лет.....
Горько от такого расставания, но верим в ещё более светлое будущее.
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