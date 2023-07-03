Хорватский полузащитник Марсело Брозович официально представлен в качестве футболиста аравийского «Аль-Насра».

Подтверждение перехода двухкратного призёра чемпионатов мира появилось в социальных сетях одного из крупнейших клубов местной Про-лиги. Ранее была объявлена сумма сделки между «Аль-Насром» и миланским «Интером», составившая 17-18 миллионов евро.

Напомним, что Марсело Брозович выступал в футболке «нерадзурри» с 2015 года, проведя в рамках всех состязаний 330 матчей и выиграв Серию А. Партнёрами хорватского хавбека в новом клубе станут Криштиану Роналду, Давид Оспина и Талиска.