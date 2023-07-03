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Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасарай» пока не делал предложение «Роме» по Шомуродову

03 Июля 2023 • 18:14 Комментировать

«Галатасарай» заинтересован в подписании форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

По сведениям «Спорт-Экспресса», на данный момент «Рома» не получала предложений по 28-летнему Шомуродову. Источник отмечает, что наставник римлян Жозе Моуринью не планирует отпускать нападающего. Тренер хочет, чтобы игрок был у него в обойме для подстраховки.  

Вторую часть минувшего сезона Шомуродов провел в аренде в «Специи». За команду он сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
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