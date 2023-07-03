«Галатасарай» пока не делал предложение «Роме» по Шомуродову

«Галатасарай» заинтересован в подписании форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

По сведениям «Спорт-Экспресса», на данный момент «Рома» не получала предложений по 28-летнему Шомуродову. Источник отмечает, что наставник римлян Жозе Моуринью не планирует отпускать нападающего. Тренер хочет, чтобы игрок был у него в обойме для подстраховки.

Вторую часть минувшего сезона Шомуродов провел в аренде в «Специи». За команду он сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 6 млн евро.