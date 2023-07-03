Сёмин: «Миранчуку стоит стараться попасть туда, где в него будет верить»

Бывший тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин назвал необходимые качества для следующего клуба Алексея Миранчука.

«Миранчуку стоит стараться попасть в ту команду, где в него будет верить и подсказывать. Алексею нужен тот тренер, который сможет правильно развить его талант», — заявил специалист, чьи слова приводит издание Sport24. По мнению Сёмина, полузащитник должен продолжить выступления в Европе, а именно в том клубе, с которым у хавбека заключён контракт.

Напомним, что права на Алексея принадлежат «Аталанте», однако прошедшую кампанию игрок провёл в составе «Торино». В 29 матчах Серии А в футболке «быков» Миранчук забил четыре гола при шести ассистах.