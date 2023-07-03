«Милан» покупает нового игрока в нападение

«Милан» договорился с атакующим полузащитником Самуэлем Чуквуезе о переходе, рапортует La Gazzetta dello Sport. Футболист принял предложение «россонери» в размере трех миллионов евро в год.

В ближайшее время миланский гранд вступит в переговоры с «Вильярреалом» о трансфере игрока. Испанская сторона хочет выручить с продажи Чуквуезе 25 миллионов евро, в то время как «Милан» не желает платить больше 20 миллионов.

Самуель сыграл в прошлом сезоне чемпионата Испании 37 матчей за «жёлтую субмарину». 24-летний нигериец отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.