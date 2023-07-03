Осимхен: «Неаполь – лучшее место для меня»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, как относится к Неаполю, в котором базируется его команда.

«Чемпионство в Серии А – это мой первый трофей в профессиональной карьере. Мне понравилось побеждать, и я не могу дождаться нового сезона. Никогда ранее не видел более сумасшедшего футбольного города, чем Неаполь. Это лучшее место для меня», - цитирует нигерийского бомбардира Soccernet.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 24-летний африканец сыграл 32 матча, в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и четыре результативные передачи.

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