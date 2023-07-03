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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» выбрал нападающего и запланировал переговоры по трансферу

03 Июля 2023 • 10:03 Комментировать

Испанский центрфорвард Альваро Мората может вернуться в итальянский чемпионат. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Милан». Руководство «россонери» запланировало встречу с представителями игрока. Она состоится в ближайшую неделю, сообщил инсайдер Даниэле Лонго в соцсетях.

Миланский гранд обозначил Морату как одну из приоритетных целей на это трансферное окно. Клуб готов выделить на его приобретение 12-15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Альваро выступал за мадридский «Атлетико». Нападающий принял участие в 45 поединках во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и тремя голевыми передчами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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