«Милан» выбрал нападающего и запланировал переговоры по трансферу

Испанский центрфорвард Альваро Мората может вернуться в итальянский чемпионат. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Милан». Руководство «россонери» запланировало встречу с представителями игрока. Она состоится в ближайшую неделю, сообщил инсайдер Даниэле Лонго в соцсетях.

Миланский гранд обозначил Морату как одну из приоритетных целей на это трансферное окно. Клуб готов выделить на его приобретение 12-15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Альваро выступал за мадридский «Атлетико». Нападающий принял участие в 45 поединках во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и тремя голевыми передчами.