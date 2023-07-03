Педро прокомментировал решение Фабрегаса завершить карьеру

Бывший игрок каталонской «Барселоны», а ныне представитель римского «Лацио» Педро Родригес прокомментировал решение полузащитника Сеска Фабрегаса завершить карьеру.

«Мои поздравления с такой успешной карьерой. Благодарю за все моменты, которые мы пережили вместе. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего на новом этапе. Легенда», - оставил сообщение Родригес в своих социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация, что Фабрегас подумывает о начале тренерской карьеры.

В бытность футболистом Сеск поиграл за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Челси» и «Монако». Его последним клубом был итальянский «Комо».