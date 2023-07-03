Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Педро прокомментировал решение Фабрегаса завершить карьеру

03 Июля 2023 • 08:48 Комментировать

Бывший игрок каталонской «Барселоны», а ныне представитель римского «Лацио» Педро Родригес прокомментировал решение полузащитника Сеска Фабрегаса завершить карьеру.

«Мои поздравления с такой успешной карьерой. Благодарю за все моменты, которые мы пережили вместе. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего на новом этапе. Легенда», - оставил сообщение Родригес в своих социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация, что Фабрегас подумывает о начале тренерской карьеры.

В бытность футболистом Сеск поиграл за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Челси» и «Монако». Его последним клубом был итальянский «Комо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сеск Фабрегас Педро Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
09:01 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может сменить «Рому» на клуб АПЛ
08:48 · Италия. Серия А
Педро прокомментировал решение Фабрегаса завершить карьеру
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 миллионов на трансфер нападающего
02 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отверг предложение «Наполи» по Килману слухи
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» сделал предложение по Пулишичу слухи
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о трансфере Моро в «Болонью» официально
17:56 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался продавать Влаховича «Челси» — известна причина 2
16:40 · Италия. Серия А
«Галатасарай» решил арендовать Шомуродова
16:30 · Италия. Серия А
«Милан» хочет перехватить Фреснеду у «Барселоны» слухи
16:20 · Италия. Серия А
«Милан» хочет продлить контракт с Кьяером
15:28 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Джэ перейдёт в «Баварию»
14:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену ди Марии 2
13:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Осимхен: тен Хаг выбрал нападающего для «Манчестер Юнайтед»
13:13 · Италия. Серия А
Лука Ромеро согласовал контракт с «Миланом» слухи
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника из Серии А
Все новости
Рекомендуем