«Галатасарай» решил арендовать Шомуродова

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может перебраться из чемпионата Италии в турецкую Суперлигу.

Согласно сообщениям Siamolaroma, в услугах узбекского форварда заинтересован стамбульский «Галатасарай». Руководство турецкого гранда сделало предложение по аренде игрока. В подписании Шомуродова лично заинтересован главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук.

В минувшем сезоне Элдор провел 22 матча в чемпионате Италии. 28-летний нападающий записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.