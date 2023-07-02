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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет перехватить Фреснеду у «Барселоны» слухи

02 Июля 2023 • 16:30 Комментировать

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Mundo Deportivo утверждает, что «Милан» заинтересовался в услугах 18-летнего испанца. «Россонери» уже провели предварительную беседу с представителями футболиста. Сообщается, что итальянский клуб видит в Фреснеде замену ушедшему Серджино Десту, а также Пьеру Калюлю, который может покинуть команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фреснеду хочет подписать «Барселона», и сам защитник стремится именно в каталонский клуб. Сумма трансфера может составить 20 млн евро. Именно такие цифры прописаны в графе отступных в контракте Фреснеды с «Вальядолидом».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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