Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Mundo Deportivo утверждает, что «Милан» заинтересовался в услугах 18-летнего испанца. «Россонери» уже провели предварительную беседу с представителями футболиста. Сообщается, что итальянский клуб видит в Фреснеде замену ушедшему Серджино Десту, а также Пьеру Калюлю, который может покинуть команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фреснеду хочет подписать «Барселона», и сам защитник стремится именно в каталонский клуб. Сумма трансфера может составить 20 млн евро. Именно такие цифры прописаны в графе отступных в контракте Фреснеды с «Вальядолидом».