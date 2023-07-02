«Милан» хочет продлить контракт с Кьяером

Защитник Симон Кьяер может подписать новый трудовой договор с «Миланом».

По информации Milan News, миланский клуб намерен предложить новый контракт 34-летнего футболисту. Отмечается, что в команде на него рассчитывают и видят в нем лидера оборонительной линии. Стоит отметить, что ранее Кьяер выразил желание завершить свою карьеру в составе «Милана». Нынешнее соглашение игрока с «россонери» действует до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Кьяер появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки. По итогам минувшего чемпионата Италии «Милан» занял четвертое место.